Tot 9,5 jaar geëist voor 'rooftocht' langs pinnende ouderen

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft lange gevangenisstraffen geëist tegen drie Roemenen die het op ouderen hadden gemunt. De officier van justitie eist celstraffen van 9,5 jaar, zes jaar en ruim drie jaar tegen hen. Ze vormden in de ogen van het OM een "brutale boevenbende" die in vier maanden tijd een spoor van ellende achterliet.

Het OM houdt de drie verantwoordelijk voor het beroven van een groot aantal ouderen in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Dat deden ze door hun slachtoffers een duwtje te geven op het moment dat die geld uit een pinautomaat wilden halen. Zo zouden ze meer dan twintig keer hebben toegeslagen. De officier sprak van een nietsontziende en geraffineerde rooftocht.

De drie verbleven in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het OM ziet de zaak als een voorbeeld van mobiel banditisme en hoopt dat de hoge strafeis buitenlandse bendes afschrikt om naar Nederland te komen.