Nederland mikt op kansrijk vaccin aan eind van het jaar

Nederland mikt erop om aan het einde van dit jaar een eerste hoeveelheid doses van een kansrijk vaccin tegen het coronavirus beschikbaar te hebben. Daarbij wordt samengewerkt met Frankrijk, Duitsland en Italië.

Een contract met een farmaceut over het vaccin is bijna rond en het zou gaan om miljoenen doses. Minister De Jonge van Volksgezondheid was vandaag niet bij de ministerraad, omdat hij nog bezig is met de laatste onderhandelingsgesprekken, zeggen bronnen in Den Haag.

"Er wordt vreselijk hard aan gewerkt", zegt premier Rutte erover. Hij wil de naam van de farmaceut niet noemen en zegt ook niet om welk vaccin het gaat. Ook is er nog geen duidelijkheid over het precieze hoeveelheid van het vaccin dat wordt aangeschaft.

Geen garantie

Het gaat om een vaccin dat nu wordt ontwikkeld en waarvan er kansen zijn dat die zou werken tegen het virus. Rutte waarschuwt voor te veel optimisme: "Er is dus nog geen garantie voor een vaccin." Hij wijst erop dat tegen aids, dat al veertig jaar bestaat, nog steeds geen vaccin is. Rutte vreest dat Nederlanders soepeler omgaan met de coronaregels, als een vaccin in zicht is. "Er is nog niets, alleen een vogel in de lucht."

Brussel is geïrriteerd over het initiatief van de vier landen om snel in aanmerking te komen voor het kansrijke vaccin. De EU staat sterker als er in een keer namens alle 27 lidstaten wordt onderhandeld, zei de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid vandaag. De Europese Commissie heeft daarvoor een fonds van 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld.

Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië trekken met elkaar op bij de aankoop, maar het vaccin is nadrukkelijk voor heel Europa bedoeld, verzekert Rutte. "We doen het echt met zijn allen."