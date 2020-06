Rutte: gooi standbeelden niet in het IJsselmeer, maar praat erover

Premier Rutte begrijpt de emoties van mensen die beelden van omstreden historische figuren omvertrekken. "Maar het is niet de oplossing. Want geschiedenis is geschiedenis", zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Volgens de premier moet je bespreken waar je minder trots op bent en vooral uitleggen wat "de plussen en minnen" zijn van bekende figuren uit de geschiedenis. "Je kan niet de geschiedenis wegwerken. Dus niet een beeld in het IJsselmeer gooien en dan zeggen: nu bestaat het niet meer."

Coen

Rutte noemt J.P. Coen als voorbeeld. "Een visionair bestuurder, maar hij heeft ook strafexpedities uitgevoerd naar de Banda-eilanden waarbij duizenden doden zijn gevallen."

De gemeente Hoorn plaatste in 2012 bij een standbeeld van hem een bord met uitleg over zijn wandaden. Rutte noemt dat een goed idee, maar gaat zoiets niet verplichten omdat hij vindt dat gemeenten daar zelf over gaan.

Verder stelde Rutte dat er een onderscheid is tussen recente geschiedenis en bijvoorbeeld de VOC-tijd. Een standbeeld van Hitler is "ondenkbaar", maar "bij de verder weg liggende geschiedenis is dat toch anders".

Britse ironie

De premier ging ook in op de ophef over de Britse comedyserie Fawlty Towers uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De BBC haalde een aflevering offline, naar eigen zeggen omdat er racistische opmerkingen in worden gemaakt.

Rutte zei dat het programma juist kritiek levert op racisme "met Britse ironie":