Ook Microsoft stopt voorlopig met gezichtsherkenning voor politie VS

Microsoft stopt voor nu met de verkoop van gezichtsherkenningssoftware aan de politie in de Verenigde Staten, naar eigen zeggen totdat er nationale wetgeving voor is. Dat heeft het hoofd juridische zaken van Microsoft gisteravond gezegd op een evenement van The Washington Post. De softwaregigant is het derde techbedrijf dat onder publieke druk actie onderneemt.

Deze week hebben IBM en Amazon vergelijkbare stappen gezet. Wat opvalt is dat ieder bedrijf hier anders mee omgaat. Zo besloot IBM helemaal te stoppen met het verkopen van gezichtsherkenningssoftware die is bedoeld voor etnisch profileren. Amazon stopt er voor een jaar mee en hoopt dat er in die tijd door het Amerikaanse Congres wetten worden aangenomen omtrent het gebruik van gezichtsherkenning.

Politiemisbruik

Het gebruik van gezichtsherkenning is de laatste weken onder druk komen te staan door de massale protesten tegen politiegeweld na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De inzet van de techniek om mensen te identificeren bij demonstraties is omstreden.

"Gezichtsherkenning geeft overheden vrijwel onbeperkte mogelijkheden om ons te volgen waar we ook zijn", zegt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU in een verklaring tegen The New York Times. "Het werkt politiemisbruik in de hand. Deze technologie moet stoppen."