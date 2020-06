Tijdelijk geen vieringen in kerk Lievelde na optredens dj en band

De locatieraad had de optredens niet gemeld bij de pastoor. "Dat doen we ook niet bij een concert van de harmonie in de kerk", zegt Ostenk. De raad is erg aangedaan door de kwestie. "We hopen op een goede oplossing."

Volgens een woordvoerder van het bisdom had de pastoor nooit toestemming gegeven voor de optredens als het hem was gevraagd. "Een rooms-katholiek kerkgebouw is een heilige ruimte. De kerk is echt geen plek voor zulke optredens."

De locatieraad benadrukt dat alles volgens de regels is gegaan, "Het was hippe muziek, maar we wilden geen metal of hardcore. Ons doel was wat te betekenen voor de mensen, we vonden het een mooi gebeuren voor ons dorp."