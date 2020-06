Veel cryptobedrijven stoppen door nieuwe witwasaanpak

De toezichtskosten zijn voor de ondernemingen het pijnpunt. Die hangen af van het totale aantal registraties en de omzet van een bedrijf in dit jaar. Daar bestaat nog onzekerheid over. Grotere of groeiende bedrijven houden dan ook rekening met een naheffing in 2021.

De onzekerheid betekent dat bedrijven geld moeten reserveren. Zo geeft Knaken aan "enkele tonnen" per jaar apart te zetten. Dit omvat alle kosten die de wetgeving voor het bedrijf met zich meebrengt, ook bijvoorbeeld het inhuren van extra personeel.

Voor bedrijven die in meerdere landen in de Europese Unie actief zijn, speelt nog mee dat de toezichtseisen per lidstaat verschillen. Anders dan bijvoorbeeld banken kunnen cryptobedrijven ook niet een Europees 'paspoort' aanvragen, waarmee ze in een keer overal mogen werken. "We moeten in elke lidstaat waarin we actief zijn apart een vergunning aanvragen", zegt Bram Ceelen van Anycoin.

Verder kaart Bitonic aan dat de wetgeving betekent dat een cryptoplatform veel meer informatie van klanten moet opvragen. "Het komt er al snel op neer dat iemand een groot deel van zijn persoonlijke financiën moet delen." Volgens het bedrijf gaat het bijvoorbeeld om loonstroken en belastingaangiftes. "Veel klanten voelen zich daar niet comfortabel bij en zijn niet blij met deze inbreuk op hun privacy."

Niet aansprakelijk

Het doel van de nieuwe wetgeving is dat witwassen en terrorismefinanciering beter kunnen worden opgespoord. Hoewel veel cryptobedrijven hiervoor zelf ook al klanten controleerden en transacties via hun platform in de gaten hielden, was dat soms ingewikkeld. Instellingen die een melding doorgeven aan de Financial Intelligence Unit (FIU) zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de daden van die klanten.