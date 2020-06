Bouterse: 'Ik zoek geen confrontatie, maar ik schuw geen enkele'

Tijdens het gesprek met Santokhi heeft Bouterse niet gesproken over samenwerking, maar over de "soepele afhandeling van zaken en het geven van ondersteuning aan de regering, zodat die zonder ruis en turbulentie zijn werk kan doen".

Uitlevering

De president gaat vervolgens in op een gesprek dat Santokhi had bij BNR Nieuwsradio. De oppositieleider werd in dat gesprek gevraagd naar de eventuele uitlevering van Bouterse aan Nederland in verband met de veroordeling in 1999 bij verstek tot 11 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een drugstransport in de haven van Stellendam.

Santokhi antwoordde in het radio-interview: "Als er een rechtshulpverzoek komt, zijn er wettelijke regelingen die bepalen hoe met rechtshulpverzoeken om te gaan. Wij zullen dat voorleggen aan de procureur-generaal. Dat is het systeem zoals dat werkt in Suriname."( )"We kijken uit naar het rechtshulpverzoek en het advies van de procureur-generaal".

Volgens Santokhi is hij later verkeerd geciteerd op de website van BNR, waar in de kop van het artikel stond dat 'Santokhi openstaat voor uitlevering aan Nederland'. Zijn uitspraken zouden daarbij uit de context zijn gehaald en hij eiste daarom rectificatie, meldt De Ware Tijd. BNR heeft het artikel inmiddels aangepast.