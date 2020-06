'Thuisbezorgd-oprichter Jitse Groen neemt risico met overname van Grubhub'

Een monsterovername in de maaltijdbezorgsector: het moederbedrijf van het Nederlandse Thuisbezorgd.nl telt ruim 6,5 miljard euro neer voor de Amerikaanse sectorgenoot Grubhub. Zo ontstaat er een platform met naar schatting 70 miljoen klanten. Buiten China, de grootste in de wereld.

Het is -volgens kenners- een behoorlijke prestatie van Jitse Groen, die ooit op een zolderkamer in Enschede begon met Thuisbezorgd. In 2018 nam Groen Take Away, het Duitse Delivery Hero over, waarmee het marktleider werd in Duitsland. Begin dit jaar volgde de Britse maaltijdbezorger Just Eat. En nu komt daar dus het Amerikaanse Grubhub bij en heeft Groen in één klap een belangrijke positie in de VS.

Dat zal Uber Eats, dat ook zeer geïnteresseerd zou zijn geweest in de overname van Grubhub, ongetwijfeld pijn doen. Uber is vooral bekend van de taxi-app, waarmee het door de coronacrisis erg slecht gaat. Het bedrijf zou daarom actiever willen worden op de markt van maaltijdbezorging.

Groen toont zich optimistisch over zijn kansen op de Amerikaanse markt. "We weten hoe we in grotere landen moeten opereren. Dat is lastig voor een Nederlands bedrijf, maar dat hebben we inmiddels geleerd."

Groen zegt dat hij liever een jaar had gewacht, maar "de timing beslis je niet zelf":