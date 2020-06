Vrouw vindt dode muis in plakjes in brood van Albert Heijn

Een vrouw uit Helmond deed gisteren een bijzondere ontdekking toen haar zoontje een boterham wilde eten. Ze vond een dode muis versneden in het brood dat ze bij de Albert Heijn had gekocht.

"Mijn zoontje wilde boterhammen gaan smeren, maar kwam met een vies ruikende boterham naar me toe", schrijft de vrouw op Facebook. "Later bekeek ik het gesneden brood nog eens goed. Ik was bijna flauwgevallen, ik werd licht in mijn hoofd. Meteen daarna moest ik overgeven."

Haar zoontje heeft het brood niet gegeten, wel ging ze ermee terug naar de supermarkt. Om het leed te verzachten kreeg de vrouw van een winkelmedewerker een taart en twee gratis broden aangeboden. "Uit nood heb ik twee gesneden broden voor de kinderen meegenomen. Thuis had ik namelijk niks meer."

Geschrokken

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt net zo geschrokken te zijn als de vrouw die de muis vond. "We hebben met de leverancier gesproken om te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren. Verder worden diverse preventieve maatregelen getroffen om last van ongedierte te beperken."

Volgens de supermarktketen is het hoogst uitzonderlijk dat dit voorkomt. "Sowieso zijn er altijd kwaliteitscontroles", zegt de woordvoerder. "We doen er uiteraard alles aan om dit soort risico's te vermijden."

Verder heeft de supermarkt de gedupeerde klant telefonisch een oplossing aangeboden. Wat die oplossing is wil Albert Heijn niet kwijt, omdat de klant dit niet zou willen, meldt Omroep Brabant,