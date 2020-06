Schiermonnikoog als laatste plek in Nederland 75 jaar bevrijd

Het begon in het Zuid-Limburgse Mesch op 12 september 1944 en met de bevrijding van Schiermonnikoog, vandaag precies 75 jaar geleden, was in 1945 heel Nederland bevrijd.

Schiermonnikoog was een bijzondere plek in de oorlog. Bezetter en bewoners leefden er naar omstandigheden vreedzaam samen. Er was weinig verzet en de Duitsers lieten de bewoners verhoudingsgewijs met rust. Maar helemaal afgesloten van de oorlog was het eiland niet. Er zaten zo'n 600 Duitsers op het eiland en regelmatig spoelden er oorlogsslachtoffers aan.

Die slachtoffers liggen op begraafplaats Vredenhof. Wyb Jan Groendijk verzorgt de graven en zocht de afgelopen tientallen jaren naar de verhalen over de slachtoffers. Omdat er ook Duitsers liggen, klinkt op 4 mei op Vredenhof ook het Duitse volkslied.

Groendijk vertelt hoe hij de verhalen van de slachtoffers achterhaalde: