Grote overname in de maak: Just Eat Takeaway.com wil naar VS

Er lijkt een grote overname ophanden door voedselbestelplatform Just Eat Takeaway.com. Het Brits-Nederlandse bedrijf bevestigt dat gesprekken met het Amerikaanse Grubhub in een vergevorderd stadium zijn. Over de overname werd al volop gespeculeerd.

Het zou de tweede grote overname in korte tijd zijn voor het bedrijf. Begin dit jaar lijfde Takeaway.com het van oorsprong Britse Just Eat in. Daardoor ontstond een netwerk waarbij in totaal 155.000 restaurants zijn aangesloten.

Het bedrijf is al wereldwijd actief, maar krijgt door de overname van Grubhub in een klap stevig voet aan de grond in de Verenigde Staten. Bij Grubhub zijn zo'n 115.000 restaurants aangesloten in meer dan 3000 steden in de VS.

Voor 15 miljard

Naar verluidt was ook bezorgplatform Uber geïnteresseerd in een overname van Grubhub. Met de voorgenomen overname door Just Eat Takeaway.com lijkt dat bedrijf achter het net te vissen.

Beleggers reageerden ontevreden op de overnameplannen. Nadat het bedrijf het nieuws naar buiten bracht, zakte het aandeel met 15 procent. Beleggers zouden de overname, waarmee zo'n 15 miljard euro gemoeid zou zijn, veel te duur vinden.