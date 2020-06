Gestolen Banksy-deur uit Bataclan duikt op in Italië

De Italiaanse politie heeft een gestolen werk van kunstenaar Banksy teruggevonden. Het was vorig jaar ontvreemd uit de Parijse concertzaal Bataclan, waar het was geplaatst ter nagedachtenis aan het bloedbad dat moslimterroristen er in 2015 hebben aangericht.

Het gaat om een tekening van een rouwend meisje, die Banksy heeft gemaakt op een nooduitgang van de concertzaal. In januari vorig jaar werd het werk met deur en al door onbekenden losgezaagd en meegenomen. Sindsdien was de beschilderde deur spoorloos.

De Italiaanse autoriteiten zeggen nu dat ze de deur hebben teruggevonden bij de plaats Teramo, in de Centraal-Italiaanse regio Abruzzo. Agenten stuitten erop in een landhuis. De vondst werd gedaan in samenwerking met de Franse politie.

Persconferentie

Het is niet bekendgemaakt hoe het kunstwerk eraan toe is. Evenmin is bekend of er mensen worden verdacht in de zaak. Morgen houden de Italiaanse autoriteiten er een persconferentie over.

Banksy, de mysterieuze kunstenaar van wie wordt vermoed dat hij uit Bristol in Engeland komt, heeft nog niet gereageerd op de vondst.