Seksspambots-plaag op Instagram en YouTube, merkt niet alleen NOS Jeugdjournaal

"Mijn ondergoed is weg, help me het te vinden ;)" Dit soort spam voor sekssites duikt steevast op in de reacties als het NOS Jeugdjournaal iets post op Instagram. Ook andere accounts met veel volgers hebben hier last van en er is weinig tegen te doen, blijkt uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal.

Nederlandse influencers en youtubers ergeren zich rot aan dit soort seksspambots, oftewel computergestuurde nepaccounts die automatisch reclame maken voor pornosites. Volgens experts is weinig tegen te doen. Maar Benji Rosenberg uit Detroit neemt het op tegen de seksspambots.

'Mijn missie'

Met zijn Instagram-account The Bot Police heeft hij naar eigen zeggen duizenden bots offline laten halen. "Ik beschouw het als mijn missie", zegt de 18-jarige Amerikaan in een telefoongesprek met de NOS. "Dagelijks ben ik er wel een paar uur mee bezig."

Hij wordt bijgestaan door ruim 400.000 volgers. Zodra zij zo'n automatische reactie tegenkomen, taggen ze The Bot Police. Want met hoe meer mensen je spam meldt, hoe sneller Instagram het verwijdert.

Het Jeugdjournaal zocht uit hoe seksspambots worden aangestuurd en waarom het zo moeilijk is om dit probleem aan te pakken: