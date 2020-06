Eerste procesdag terreurverdachten gestaakt door storing geluidsinstallatie

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen zes terreurverdachten is vandaag geschorst vanwege een probleem met de geluidsinstallatie. De zaak tegen de zes, uit Arnhem en de omgeving Rotterdam, begon vanochtend. Ze staan terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag en het vormen van een terroristische organisatie. Vrijdag gaat de zaak verder.

De zes werden eind september 2018 opgepakt. Inlichtingendiensten kregen lucht van de veronderstelde terreurcel en wisten te infiltreren. Daardoor kregen politie en OM zicht op de voorbereidingen. De verdachten waren volgens het OM vermoedelijk van plan om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement.

Vier verdachten werden in september 2018 opgepakt in Weert, nadat ze bij elkaar waren geweest in een huisje dat was volgehangen met camera's en afluisterapparatuur. Ook in Arnhem werden arrestaties verricht.

Uitlokking?

De advocaten van de terreurverdachten stellen dat er sprake was van uitlokking door twee undercoveragenten. Het bewijs daarvoor zou staan op een telefoon van de hoofdverdachte.

Maar juist die telefoon is kwijtgeraakt. De verdediging ziet dat als signaal dat het proces niet eerlijk verloopt. "Het wordt ons onmogelijk gemaakt om verdediging te voeren", zei advocaat Weening, die de AIVD over de zaak wil horen.

De officier van justitie reageerde vanochtend furieus. Hij erkende dat er een telefoon was verdwenen, maar zei erbij dat er een kopie is gemaakt. "De stelling dat er bewijs kwijt zou zijn of zou zijn verdoezeld is onzin. Er is geen sprake van uitlokking."