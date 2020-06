Avicii krijgt volgend jaar museum in geboortestad Stockholm

De in 2018 overleden Zweedse dj Avicii krijgt volgend jaar een museum in zijn geboortestad Stockholm. De Avicii Experience, zoals het museum gaat heten, wordt onderdeel van een nieuw digitaal centrum genaamd Space. Het centrum op het Sergelsplein midden in de stad opent in de zomer van 2021 zijn deuren.

In het museum kunnen fans onder meer niet eerder uitgebrachte muziek beluisteren en foto's bekijken van Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heet. "Tims levensverhaal zal worden verteld, van zijn kamer waar hij World of Warcraft speelde met zijn vrienden, tot zijn eerste nummers en demo's", zei Per Sundin, een van de initiatiefnemers en eigenaar van het ABBA-museum in dezelfde stad.

Een deel van de opbrengsten van het museum gaat naar de Tim Bergling Foundation, die door zijn ouders werd opgericht. De stichting richt zich op zelfmoordpreventie en bewustwording omtrent geestelijke gezondheid.

Landgoed Oman

Avicii werd wereldberoemd door hits als Wake me up en Hey brother. Hij werd op 20 april 2018 dood aangetroffen in het Muscat Hills Resort bij de Omaanse hoofdstad Muscat. Zijn familie liet enkele dagen later doorschemeren dat hij zelfmoord had gepleegd. Hij was 28 jaar oud.