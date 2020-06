Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf

Ouderorganisatie Boink maakt zich zorgen over het weigeren van snotterende kinderen door kinderdagverblijven. "Wij krijgen veel ouders aan de telefoon die gestresst zijn", zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma.

In het RIVM-protocol staat dat kinderen met klachten thuis moeten blijven. Als ze een week of langer niet naar de opvang kunnen, kunnen ouders om een coronatest vragen. Maar kinderen onder de 12 jaar krijgen vaak geen test omdat die te ingrijpend is; er moet een wattenstaafje diep de neus in en ook moet een kweek diep uit de keel worden gehaald.

Veel kinderen hebben chronische verkoudheidsklachten en snotteren dus vaak. In dat geval zouden ze gewoon naar de opvang moeten kunnen. Een coronatest zou niet nodig moeten zijn.

Gezond verstand gebruiken

Maar huisartsen willen niet zomaar een briefje aan ouders meegeven dat hun kind gezond is en de GGD heeft geen tijd om over elk snotterend kind met de opvang te bellen om te laten weten dat het kind alleen maar verkouden is.

"We worden overspoeld. Ouders bellen vaak namens meerdere ouders. Het lijkt eerder erger te worden dan minder", zegt de voorzitter van Boink. "Er gaan 980.000 kinderen naar de opvang. Als het bij 10 procent misgaat, kunnen 100.000 ouders niet naar hun werk. Als er sprake is van langdurige verkoudheid of van astma, dan kunnen kinderen best naar de opvang."

Jellesma vindt dat kinderdagverblijven hun "gezond verstand" moeten gebruiken, maar die zeggen dat ze nu te veel verantwoordelijkheden krijgen. De verblijven willen met de minister praten over een oplossing.