Opnieuw anti-racismeprotest Amsterdam: 'Bijlmer symbool voor wat er misgaat'

Gideon Everduim, rapper uit Amsterdam-Zuidoost en Noord-Hollands Statenlid voor Denk, is mede-initiatiefnemer van de demonstratie. Hij heeft deelnemers gevraagd vanmiddag een mondkapje op te doen en handschoenen te dragen. "Anderhalve meter wordt gewaarborgd", zegt hij.

Op Tweede Pinksterdag was er op de Dam in het centrum van Amsterdam al een anti-racismebetoging; nu dus in de Bijlmer. "Voor ons is de Bijlmer thuiskomen", zegt Everduim.

Vergeleken met andere stadsdelen heeft de Bijlmer de grootste populatie Afrikaanse-Nederlanders. "Als het gaat over Black Lives Matter, als het gaat over zwarte lichamen die onderdrukt worden in een systeem dat institutioneel racisme handhaaft, dan is Zuidoost volgens ons het symbool van waar het allemaal misgaat in dat systeem."

Everduim wil met de demonstratie bereiken dat er een einde komt aan institutioneel racisme, dat er volgens hem is. "We hebben het jarenlang gehad over de pijn, maar we moeten nu een stap verder gaan."

Keti Koti

De Bijlmer staat vanmiddag ook in het teken van het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Normaal wordt dat op 1 juli tijdens Keti Koti gevierd, maar dit jaar is in verband met de coronamaatregelen Keti Koti minder uitgebreid.