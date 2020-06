De Floriade kan in 2022 toch doorgaan in Almere

Na weken van flinke politieke discussie over het wel of niet doorgaan van de Floriade in 2022 is de kogel door de kerk: het evenement kan doorgaan. Ook collegepartij ChristenUnie blijkt voorstander te zijn en daarmee is er een meerderheid in de gemeenteraad. Dat bleek gisteravond tijdens een extra bespreking in het stadhuis over de wereldtentoonstelling.

De ChristenUnie was de laatste coalitiepartij die nog een keuze moest maken tussen stoppen, doorgaan of uitstel van het evenement. De andere collegepartijen hebben hun voorkeur vorige week al bekend gemaakt. De officiële stemming moet nog plaatsvinden, maar die is niet meer dan een formaliteit.