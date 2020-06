Ballonvaart ligt al maanden stil door coronacrisis, geen versoepeling in zicht

Zeker op een mooie avond zie je ze in deze tijd van het jaar regelmatig aan de horizon: heteluchtballonnen. Maar door de uitbraak van het coronavirus ligt de pleziervaart al maanden stil. Hoewel de mandjes groot genoeg zijn om passagiers 1,5 meter afstand te laten houden, staan de regels niet toe dat er gevlogen wordt. Tot ongenoegen van ondernemers en branchevereniging KNVvL.

Nederland telt ongeveer 230 ballonvaarders. Voor hen start het vaarseizoen doorgaans in april, maar dit voorjaar bleef het stil in de lucht.

"We hebben veel annuleringen gehad en weinig nieuwe aanvragen", verzucht ballonvaarder Niels Kon uit Soest tegen RTV Utrecht. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is hij al zeker 400 passagiers misgelopen. "We moeten veel mensen teleurstellen."

Ook voor de Amersfoortse Judith van Dormael van Dutch Ballooning zijn het zware tijden. "We zitten in de misère, want de omzet is nul komma nul. We hebben een speciale FC Utrecht-luchtballon en die club wilde daar dit jaar van alles mee organiseren vanwege het 50-jarig bestaan, maar dat is allemaal tijdelijk stilgelegd."

Geen versoepeling in zicht

Volgens de branche is er geen uitzicht op een versoepeling van de regels voor ballonvaarders. "Bij het uitbreken van de crisis is ook de kleine luchtvaart stilgelegd omdat je geen afstand van elkaar kunt houden", zegt Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), afdeling ballonvaren, in Woerden.

"Twee weken geleden is er een verruiming geweest, maar die was uitsluitend voor piloten die nu met hun eigen huishouden mogen varen, of een piloot die maximaal één passagier meeneemt." Dat gebeurt bijvoorbeeld met trainingen van piloten, vertelt Kon: "Trainingsvaarten gaan vrijwel elke week door: ook gisteravond zijn we weer de lucht in gegaan, maar de pleziervaart ligt stil."