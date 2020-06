Migrantenboot vergaat bij Tunesië, zeker twintig doden en 33 vermisten

Zeker twintig migranten zijn om het leven gekomen toen de boot waarop ze zaten zonk voor de kust van Tunesië. Er waren 53 mensen aan boord van de boot, die afgelopen weekend was vertrokken naar Italië. De overige opvarenden worden nog vermist.

De kustwacht is een zoekactie begonnen en krijgt daarbij hulp van het leger. De twintig lichamen zijn geborgen in de buurt van Sfax, bij de Kerkennah-eilanden. De migranten kwamen uit Centraal-Afrika.

Het aantal pogingen om vanuit Tunesië over te steken naar Italië is weer toegenomen. De eerste vier maanden van dit jaar waren het er anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN.