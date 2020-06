Coronabesmettingen op nog eens vier fokkerijen

Bij nog eens vier nertsenfokkerijen in Noord-Brabant en Limburg is het coronavirus vastgesteld. Minister Schouten van Landbouw schrijft aan de Tweede Kamer dat de dieren op de bedrijven zullen worden gedood en afgevoerd.

Het gaat om twee bedrijven in Landhorst in de gemeente Sint Anthonis, één in Volkel en één in het Limburgse Castenray. In Sint Anthonis bleken al eerder nertsenbedrijven besmet. In totaal is nu op 13 fokkerijen corona vastgesteld.

Wekelijks kadavers opsturen

Drie van die vier nieuwe uitbraken zijn aan het licht gekomen bij onderzoek van kadavers van nertsen. Fokkers zijn verplicht die wekelijks op te sturen. De vierde is vastgesteld na een melding.

De precieze bron van de infecties is niet bekend, schrijft Schouten. De NVWA doet onderzoek op de bedrijven, medewerkers kunnen worden getest.

Afgelopen weekend zijn de ruimingen van de besmette bedrijven begonnen. De NVWA kan per dag twee tot drie bedrijven ruimen. De nertsen op de bedrijven die nu besmet blijken, worden deze week gedood en vernietigd.