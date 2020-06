'Ontslagen' Ethiopische huishoudsters in Beiroet gedumpt bij ambassade

Een van de vrouwen komt langs met een spuitbus met alcohol, in een poging de groep te desinfecteren. "Corona ligt hier op de loer. Het is levensgevaarlijk." Hulp schiet aan alle kanten te kort, het Libanese ministerie van Arbeid weet zich geen raad met de situatie. Niemand heeft de middelen om zo'n grote groep nieuwe daklozen plotseling op te vangen.

"De situatie is beangstigend", zegt Tsigereda Brihanu van Egna Legna, een organisatie gerund door Ethiopische vrouwen die eerder zelf ook als huishoudelijk personeel werkten. "Er komen dagelijks tientallen vrouwen bij. Wij helpen met eten, mondmaskers, matrassen en lakens. En we proberen een oplossing te vinden, maar dat kunnen we niet alleen want deze situatie is verschrikkelijk ingewikkeld."

Geen salaris

Sarah vertelt dat ze naar Libanon is gekomen om te werken. "Mijn moeder is ziek, ik moet haar ziekenhuisrekeningen betalen", zegt ze. De afgelopen vijf maanden heeft ze haar salaris van 150 euro per maand niet gekregen. "Begin niet weer over geld, werd me gezegd. Wij hebben geen geld meer. Of je houdt je mond, of ik sla je in elkaar." Toen ze het toch nog een keer waagde naar haar salaris te vragen, werd ze op straat gezet. "Ik heb een dag huilend op straat gezeten en toen ben ik hier gebracht. Nu wil ik nog maar een ding: naar huis."

Maar dat is ingewikkelder dan verwacht. Het vliegveld is dicht en veel van de vrouwen hebben hun paspoort niet. "Mijn werkgever heeft mijn paspoort op de eerste dag ingenomen. Daarna heb ik het niet meer gezien. Maar onze ambassade kan in overleg met de Libanese autoriteiten toch wel iets regelen", denkt Portugan. Ze loopt met een klein kindje op haar arm over de stoep.

Brihanu denkt dat het nog wel een tijd kan gaan duren voordat deze vrouwen naar huis kunnen. "Het is een ingewikkeld proces. Hun werkgever, de sponsor, moet toestemming geven", vertelt ze. "In alle eerlijkheid weten we niet wat er met deze vrouwen gaat gebeuren."