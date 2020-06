Wordt na 34 jaar de moord op de Zweedse premier Palme toch opgelost?

In de jaren die volgen, duiken tal van nieuwe theorieën over terreurorganisaties en geheime diensten op. Het heeft allemaal te maken met de felle, pacifistische lijn van Palme. Hij was het boegbeeld van de internationale vredesbeweging en het antifascisme en zette Zweden als humanitaire grootmacht op de kaart. Zo leidde hij in opdracht van de Verenigde Naties de vredesonderhandelingen tussen Iran en Irak en voerde hij strijd tegen het apartheidssysteem in Zuid-Afrika.

Een van de hoofdtheorieën is dat de moord werd gepleegd door agenten van de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdienst, mogelijk geholpen door rechts-extremistische agenten binnen de Zweedse politie. Nadat Nelson Mandela na ruim 27 jaar gevangenschap werd vrijgelaten, was zijn eerste buitenlandse bezoek aan Zweden, waar hij het graf van Olof Palme bezocht. Mandela zei toen dat het hem speet dat de daders uit Zuid-Afrika kwamen.

Alcohol- en drugsverslaafde verdachte

Een ander hoofdspoor is dat de moord een impulsieve handeling van één persoon is geweest. Zo kwam ook alcohol- en drugsverslaafde Christer Pettersson in beeld, die eerder in een woedeaanval een toevallige voorbijganger met een dolk had vermoord. Pettersson werd in juli 1989 ondanks gebrek aan bewijs door de rechtbank van Stockholm tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, nadat Lisbet Palme hem uit een rijtje mannen had gepikt.

Maar in hoger beroep werd Pettersson vrijgesproken: Lisbet Palme had na de moord nooit een samenhangende beschrijving van de moordenaar kunnen geven. Tijdens de line-up op het politiebureau stond Pettersson tussen een groep jonge, getrainde agenten en werd Lisbet Palme "geholpen" door een agent die vertelde dat de verdachte eruit zag als een zware alcoholist.

De inmiddels overleden Pettersson bekende later in een kranteninterview, waarvoor hij werd betaald, dat hij de moordenaar was, maar een dag later trok hij deze bekentenis weer in. Hij was niet de enige: maar liefst 130 personen hebben de moord 'bekend', vaak gedreven door de grote belangstelling die ze op deze manier naar zich toe trokken.