President Burundi (55) overleden, volgens regering aan hartaanval

President Pierre Nkurunziza van Burundi is overleden. Hij was 55 jaar. Er is een week van nationale rouw afgekondigd in het land.

In een verklaring laat de regering weten dat Nkurunziza is overleden aan een hartaanval. Hij werd zaterdag naar het ziekenhuis gebracht omdat hij zich niet lekker voelde. Zondag leek het beter met hem te gaan, maar gisterochtend verslechterde zijn situatie plotseling. Langdurig reanimeren mocht niet baten.

Zijn vrouw Denise ligt met een coronabesmetting in het ziekenhuis in Kenia, maar daarover wordt in de verklaring met geen woord gerept. Wel gaan er geruchten dat de president aan het coronavirus is overleden. Nkurunziza heeft de ernst van de pandemie steeds weggewuifd. Hij en zijn vrouw zeiden dat het virus Burundi zou overslaan "omdat God hun land beschermt".

Omstreden

Nkurunziza werd in 2005 president van Burundi. In 2015 ging hij op voor een omstreden derde termijn, wat tot een mislukte staatsgreep leidde. Hij liet het protest met geweld neerslaan, waarbij volgens de VN meer dan 1200 mensen om het leven kwamen. Ruim 400.000 mensen sloegen op de vlucht.

De regering werd beschuldigd van grootschalige misstanden, maar wees een internationaal onderzoek van de hand en verliet als eerste land het Internationaal Strafhof.

Opvolger al gekozen

In mei waren er presidentsverkiezingen in Burundi, die werden gewonnen door Evariste Ndayishimiye (52). Hij was de kandidaat van de regerende partij van Nkurunziza, die tegen de verwachting van waarnemers in niet deelnam. Zijn beëdiging staat gepland in augustus. Volgens de grondwet neemt de voorzitter van het parlement het presidentschap waar.

Nkurunziza zou de titel van "Opperste Leider" krijgen en de verwachting was dat hij achter de schermen nog veel invloed zou uitoefenen.

In 2018 voerde de regering nog een grondwetswijziging door, waardoor Nkurunziza tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. Daarin werd ook de zittingstermijn van de president verlengd van vijf naar zeven jaar. De meerderheid van de bevolking stemde voor de wetswijziging in een referendum.

De verklaring van de regering over het overlijden van de president: