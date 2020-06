Minister Hoekstra niet in de running om voorzitter eurogroep te worden

De eurogroep heeft een nieuwe voorzitter nodig. Mario Centeno die op het moment de voorzittershamer hanteert van de 19 landen die de euro hebben, stopt ermee. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra is niet beschikbaar, zo laat hij weten.

Centeno neemt ontslag als minister van Financiën van Portugal en omdat de voorzitter van de eurogroep ook altijd minister in eigen land moet zijn, betekent dat automatisch dat hij stopt als voorzitter van de eurogroep.

In Brussel werd al langer rekening gehouden met zijn vertrek. Er was de laatste tijd veel kritiek op zijn manier van leidinggeven. Bij de laatste ruzie in maart over het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) was hij niet in staat om een compromis te vinden tussen de noordelijke en zuidelijke landen. Centeno werd in december 2017 gekozen als opvolger van Jeroen Dijsselbloem.

Kandidaten

In Brussel wordt al langer gespeculeerd over zijn opvolger. De Spaanse minister van Financiën, Nadia Calvino, is op dit moment de meest genoemde kandidaat. De vice-premier in de regering van premier Sanchez heeft een verleden als topambtenaar in Brussel. Ze werkte onder meer op de afdelingen interne markt en begroting.

Ook de Luxemburger Pierre Gramegna wordt genoemd. Hij verloor twee jaar geleden de strijd om de opvolging van Dijsselbloem van Centeno. Het belangrijkste bezwaar tegen de Luxemburger is dat hij te 'grijs' is. Maar dat bezwaar is misschien ook wel zijn belangrijkste voordeel, als de ministers een compromiskandidaat zoeken. "Vriendelijk en evenwichtig", zo wordt hij in de Duitstalige media genoemd.

De derde kandidaat komt uit Ierland: Paschal Donohoe. Tegen hem pleit dat hij in Ierland heel veel werk gaat hebben om de financiën opnieuw op orde te krijgen.

Hoogste ambtenaar

Begin dit jaar vertrok ook al de hoogste ambtenaar van de eurogroep, de Nederlander Hans Vijlbrief, die in Nederland staatssecretaris Financiën werd. Vijlbrief werd vervangen door de Fin Tuomas Saarenheimo.

Donderdag zal Centeno zijn ontslag bij de vergadering van de eurogroep officieel bekend maken en begint de procedure. Waarschijnlijk wordt de nieuwe voorzitter nog deze zomer gekozen.