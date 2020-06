Kamer: in 2023 moet iedere student per studiepunt kunnen betalen

Studenten moeten vanaf september 2023 kunnen kiezen of ze per studiepunt collegegeld betalen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet start met de wettelijke voorbereiding van het zogenoemde flexstuderen. Het idee is dat studenten hierdoor naast hun studie gemakkelijker een onderneming kunnen starten, mantelzorg kunnen verlenen of een baan kunnen hebben.

Sinds 2017 loopt het experiment flexstuderen onder meer in Amsterdam, Utrecht en Tilburg. Studenten bepalen daarbij zelf welke vakken ze volgen en betalen zo'n 40 euro voor elk studiepunt. Voor een heel studiejaar van 60 punten moet dan 2400 euro worden betaald, meer dan de 2143 euro collegegeld die wordt gerekend bij betaling in één keer.

Behouden

Het experiment loopt tot 2023, maar de VVD en de PvdA vinden nu al dat deze manier van studeren behouden moet blijven en daar is een meerderheid van de Tweede Kamer het mee eens.

Het kabinet moet dus een wet gaan maken zodat alle studenten op universiteiten en hogescholen per 1 september 2023 kunnen kiezen voor flexstuderen. De keuze om het collegegeld in één keer te betalen zal wel blijven bestaan.