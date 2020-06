Waarborgen dat gebarentolk vaker wordt ingezet

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt in de wet te staan dat in tijden van crisis doven en slechtzienden zoveel mogelijk toegang krijgen tot informatie. Bij een aanpassing van de Mediawet nam de Kamer vanmiddag met een overgrote meerderheid een wijzigingsvoorstel aan van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA waarin dat wordt geregeld. Ook minister Slob staat erachter.

GroenLinks-Kamerlid Westerveld verwijst naar het succes van gebarentolk Irma Sluis, die de afgelopen weken veel persconferenties van het kabinet over de coronacrisis ondersteunde. GroenLinks benadrukt dat in de Mediawet al een verplichting staat om een media-aanbod te verzorgen dat voor iedereen toegankelijk is, maar dat desondanks veel mensen met een audiovisuele beperking belangrijke mededelingen niet kunnen volgen.

Inspanningsverplichting

De indieners hebben in hun amendement niet gezet dat deze voorziening er in tijden van crisis altijd moet komen. Ze spreken van een inspanningsverplichting. Dat hebben ze gedaan om te voorkomen dat meteen na een ramp berichtgeving moet worden uitgesteld, omdat er bijvoorbeeld geen gebarentolk beschikbaar is.

Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer de wetswijziging nog goedkeuren.