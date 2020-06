Historische schepen willen steun en gaan 'voor Pampus'

De meeste schepen zijn tussen de 100 en 150 jaar oud. Als de schipper het onderhoud van zijn of haar schip niet meer kan betalen of failliet gaat, verlopen de certificaten die nodig zijn om met passagiers te mogen varen. Volgens de actievoerders moeten de schepen voor een nieuw certificaat voldoen aan de eisen van een nieuwbouwschip. Dat is volgens hen voor deze schepen zowel technisch als financieel onhaalbaar. "Als de ondernemer failliet gaat dan verdwijnt het schip voor Nederland", zegt Martijn.

Imposante vloot behouden

"De meeste schippers zijn hun bedrijven gestart uit liefde voor deze unieke schepen en ons prachtige vaargebied", zegt de schipper. "We zullen er nooit heel rijk van worden, maar door creatief te zijn als ondernemers is het tot nu toe gelukt om onze imposante vloot in de vaart te houden. Op dit moment weten we niet hoe lang ons dat nog lukt."

De branche komt in aanmerking voor het huidige steunpakket van de overheid. "Er wordt gesproken over maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven met minder dan 250 werknemers, dat is voor ons nauwelijks genoeg voor alleen het onderhoud", zegt Martijn. "Daarbij is het voor ons als kleine ondernemers onzeker hoeveel we überhaupt gaan ontvangen, op welke termijn en of we het daarmee redden. Een speciaal noodfonds voor de branche kan daar een vangnet voor zijn."