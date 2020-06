Frankrijk steunt noodlijdende luchtvaartsector met 15 miljard

Frankrijk gaat de eigen luchtvaartsector met nog eens 8 miljard euro steunen, maakt de Franse overheid bekend. Samen met de eerder aangekondigde 7 miljard voor Air France-KLM komt het totale pakket nu op 15 miljard euro. De overheid kondigt een "nationale noodtoestand" af voor de vliegindustrie.

Het geld is bedoeld om massaontslagen door de coronacrisis te voorkomen, zegt de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire. Grote bedrijven als vliegtuigbouwer Airbus, elektronicafabrikant Thales en motorfabrikant Safran worden gesteund. In totaal is de luchtvaartsector in Frankrijk verantwoordelijk voor zo'n 300.000 banen, schrijft de Franse krant Le Monde, en 58 miljard euro omzet per jaar.

De bedrijven kampen met grote problemen: Airbus zag 8 miljard aan omzet verdwijnen in het eerste kwartaal. Het bedrijf kondigde aan veertig procent van de productie weg te snijden.

Milieuvriendelijk

"We zullen alles doen om deze Franse industrie te steunen, omdat die zo belangrijk is voor onze soevereiniteit, onze banen en onze economie", zei Le Maire.

Het steunpakket bestaat uit directe overheidssteun, subsidies, leningen en investeringsfondsen. Zo is er een fonds met om te beginnen 500 miljoen en een streefbedrag van een miljard, bedoeld voor middelgrote leveranciers. Verder is er 300 miljoen aan steun voor onderaannemers, die daarmee hun fabrieken kunnen moderniseren.

In ruil voor de steun moeten de bedrijven meer en sneller investeren in milieuvriendelijke technologie, omdat Frankrijk de "schoonste luchtvaartindustrie ter wereld" wil hebben. Het doel is om in 2035 een CO2-neutraal vliegtuig te ontwikkelen. De komende drie jaar wordt anderhalf miljard euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar milieuvriendelijke vliegtuigtechnologie, waarvan 300 miljoen dit jaar vrijkomt.

Frankrijk maakt ook geld vrij voor andere sectoren. Zo wordt er 18 miljard in de toerismesector gestoken en 8 miljard in de auto-industrie.