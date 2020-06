'Eigen bijdrage verpleeghuis moet eerlijker worden verdeeld'

De eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg moet eerlijker worden verdeeld. Daarvoor pleit het Centraal Planbureau (CPB), na onderzoek met pensioendenktank Netspar. Dat richtte zich op het financieel risico van langdurig verblijf in een verpleeghuis. De kosten lopen in het huidige systeem namelijk fors op wanneer iemand langere tijd in een verpleeghuis woont.

Volgens het CPB dragen de middeninkomens de zwaarste lasten voor de verpleeghuiszorg. Hoewel hoge inkomens netto meer betalen (maximaal 29.000 euro per jaar), zijn middeninkomens relatief meer geld kwijt. De eigen bijdrage kan voor hen bij lang verblijf oplopen tot 70 procent van het netto-inkomen.

Eigen huis meerekenen

Het planbureau stelt daarom voor de berekening van de eigen bijdrage te veranderen. Op dit moment wordt in de eerste jaren alleen het (pensioen)inkomen en spaargeld meegenomen in de berekening. Na twee tot vier jaar komt daar de eventuele overwaarde van een eigen huis bij, waardoor de eigen bijdrage fors kan toenemen. Dat verschil kan worden gladgestreken door het eigen huis vanaf dag één mee te nemen, schrijft het CPB.

Ook moet het vermogen zwaarder wegen in de kostenberekening van de eigen bijdrage. De zogeheten vermogensinkomstenbijtelling werd vorig jaar verlaagd van 8 naar 4 procent. Het CPB stelt voor dit percentage weer te verhogen naar 8 procent.

De kosten worden dan in de eerste jaren hoger, maar langdurig verblijf wordt daarentegen goedkoper. Zo blijkt uit het onderzoek van het CPB dat een oudere met een huis met overwaarde van 150.000 euro de eerste zeven jaar meer gaat betalen, maar daarna minder. Voordeel is dat het risico op zeer hoge kosten wordt weggenomen.

Minderheid

Het gaat overigens om een minderheid van de verpleeghuisbewoners. Slechts 10 procent verblijft langer dan vier jaar in het verpleeghuis, van wie 5 procent langer dan zes jaar en 1 procent meer dan tien jaar.

Gemiddeld betaalt een verpleeghuisbewoner in totaal 9900 euro aan eigen risico. Voor een op de tien ouderen loopt dat bedrag op tot bijna 33.000 euro. 1 procent betaalt 80.000 euro of meer.