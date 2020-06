'Grote verdeeldheid onder Nederlanders over gebruik corona-app'

Het draagvlak voor het invoeren van een corona-app in Nederland is op dit moment beperkt. Mensen zijn verdeeld over het gebruik ervan, concluderen onderzoekers van drie Nederlandse universiteiten in samenwerking met het RIVM.

Van de ondervraagden zegt een derde de app zonder meer te installeren. Een derde twijfelt hierover en nog eens een derde ziet niets in de app. De onderzoekers noemen de verdeeldheid opvallend. "Zulke grote tegenstellingen hebben wij niet eerder gezien", staat in hun rapport.

Uiteenlopende redenen

De argumenten van de ondervraagden lopen uiteen. Zo noemt een voorstander de app een goed idee. "Beter iets dan helemaal niets. Je wilt weten waar je aan toe bent." Maar een tegenstander heeft juist zorgen over de privacy. "Ik wil niet zo'n app op mijn telefoon, ik heb het gevoel dat die mij in mijn vrijheid belemmert."

Het doel van de app is om gebruikers te melden of zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Hoe meer mensen de app op hun telefoon installeren, hoe effectiever die is. De app is overigens nog in ontwikkeling.