Boek na bijna 40 jaar terug bij bibliotheek, 5 euro boete

De bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft een boek teruggekregen dat bijna 40 jaar geleden al ingeleverd had moeten worden. Het boek Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers had op 5 maart 1981 terug moeten zijn, maar het duurde 39 jaar, 13 weken en 5 dagen voor iemand het kwam brengen.

"Soms geloof je als medewerker van de bibliotheek je eigen ogen niet", schrijft de bieb op Twitter, met daarbij een afbeelding van de stempelkaart die bij het boek zat. "De lezer kon het vast moeilijk loslaten."

Omdat de bibliotheek werkt met een maximumboete per boek, hoeft de terugbrenger niet al te diep in de buidel te tasten: de boete is 5 euro. "Als er geen maximumbedrag was, zou de boete zijn opgelopen tot 1530,75 euro", zegt de bieb.