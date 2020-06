'Gefrustreerd en boos: plan wachtlijsten psychiatrische patiënten onvoldoende.'

De Tweede Kamer is kritisch op het plan om de wachtlijsten voor psychiatrische patiënten met complexe problemen weg te werken. GGZ Nederland en de zorgverzekeraars dienden het in maart in bij het ministerie van Volksgezondheid en vandaag was er een debat over in de Kamer.

In het plan staat dat er 'regiotafels' komen waaraan zorgaanbieders met elkaar overleggen over moeilijk plaatsbare patiënten. Staatssecretaris Blokhuis had de branche in januari gevraagd om oplossingen. Veel 'zware' patiënten vallen nu buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben.

Eerste aanzet

Sinds januari zijn de wachtlijsten alleen maar langer geworden, zei GroenLinks-Kamerlid Renkema. Hij noemt het plan te vrijblijvend. "Partijen gaan met elkaar in gesprek, maar er zijn geen deadlines, het is een soort inspanningsverplichting."

Regeringspartij VVD noemde het teleurstellend dat veel mensen nog steeds niet geholpen zijn. "Het plan kan een eerste aanzet zijn, maar ik weet niet of het de juiste aanpak om die massa aan mensen te helpen", zei Kamerlid Regterschot. "Ik denk dat het niet genoeg is."

Gefrustreerd en boos

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber deelde de kritiek. "We praten hier al heel lang over", zei de partijgenoot van Blokhuis. "Ik ben gefrustreerd en boos dat het nog steeds niet is geregeld."

"Er moet iemand zijn die doorzettingsmacht heeft", bepleitte Dik-Faber. "Iemand die zegt: nu gaan we naast jou staan, we nemen je mee en daar kan je worden behandeld. Dat was zijn toezegging, dus dat moet-ie fiksen."

Blokhuis zei dat er een stuurgroep is die eind deze maand met voorstellen komt. "Voor verdere stappen voor zover die nodig zijn." En als dat niet leidt tot verbeteringen, dan wil Blokhuis praten over het sturen van iemand "met een bepaald mandaat", bijvoorbeeld van zijn ministerie.

Duizend dagen

Een van de aanjagers van de discussie is Charlotte Bouwman. Ze is suïcidaal en staat al bijna duizend dagen op een wachtlijst voor hulp. In januari begon ze een protestactie in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag demonstreerde ze voor het gebouw van de Tweede Kamer.

"Het plan is volgens ons geen plan", zei Bouwman. "Want in het aanbod gaat niks veranderen." Ze wil dat er simpelweg meer plekken voor complexe patiënten komen in de GGZ.