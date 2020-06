D66: kabinet moet er flinke schep bovenop doen bij stikstof

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver kunnen de stikstofplannen van het kabinet na het advies van Remkes de prullenbak in. "Opnieuw een dikke onvoldoende voor het kabinet", vindt Klaver. Hij wil een halvering van de uitstoot, meer natuurgebieden en boeren die natuurvriendelijk gaan werken.

Hete brei

PvdA-Kamerlid William Moorlag noemt het een evenwichtig en degelijk advies. "Ik roep het kabinet op te stoppen met om de hete brei heendraaien. Neem dit advies over om woningbouw op gang te brengen en herstel van de natuur." Door de stikstofproblematiek kwam ook de bouw grotendeels stil te liggen.

Ook de SP en de Partij voor de Dieren zijn tevreden over het rapport. Remkes doet Frank Futselaar van de SP denken aan "een leraar die uitlegt dat je met de schoolresultaten tot nu toe zeker gaat blijven zitten". Volgens Esther Ouwehand van de PvdD haalt het kabinet hooguit een 3. "Dat wordt een zomer huiswerk overdoen."

Niet alleen op papier

De ChristenUnie, de partij van minister Schouten, benadrukt dat dit kabinet het eerste kabinet is dat echt aan de slag gaat met het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur. Daarvoor is drie miljard euro uitgetrokken, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber.

Verder wil Dik-Faber dat het kabinet zich richt op maatregelen die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk werken. Vooral van het verduurzamen van de bouwsector verwacht ze veel. Maar alle sectoren moeten wat haar betreft een steentje bijdragen. "De rekening mag niet alleen bij burgers of boeren worden neergelegd, ook industrie en luchtvaart moeten zorgen voor minder stikstofuitstoot."

De PVV is ronduit negatief over het advies van Remkes. Volgens Geert Wilders kan het rapport "linea recta de prullenbak in". Strengere stikstofregels zijn alleen nodig om "slaafs aan de Brusselse regeltjes te voldoen. En onze boeren verder kapot te maken", zegt hij.