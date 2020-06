Politie roept hulp in van techplatform Tweakers bij cybercrimezaken

De politie gaat samenwerken met technologieplatform Tweakers bij het oplossen van cybercrimezaken. Het initiatief is volgens de politie "een logische stap", nu Nederlanders steeds vaker het slachtoffer worden van digitale criminaliteit.

In een besloten groep gaan rechercheurs onderzoeksvragen op het platform plaatsen. Tweakers-gebruikers kunnen vervolgens met die vragen aan de slag.

Digitale variant Opsporing Verzocht

De politie hoopt dat er met de samenwerking, die de naam 'Blueweb' heeft gekregen, schot komt in langlopende onderzoeken naar internetcriminaliteit. Het is vergelijkbaar met hoe de politie al decennia via het tv-programma Opsporing Verzocht burgers inschakelt bij vastgelopen opsporingsonderzoeken.

"We delen opsporingsinformatie met een doelgroep die bijzonder veel digitale kennis en ervaring heeft, en die bovendien heel groot is", zegt Franki Klarenbeek, coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie, over het initiatief met het platform dat meer dan 700.000 leden telt.

Tweakers denkt op zijn beurt dat gebruikers een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de onderzoeken. "Wij hebben met onze experts en community enorm veel kennis in huis. Het zijn mensen die echt leven voor tech", zegt Wanja Allessie, die bij mediabedrijf DPG Tweakers onder haar hoede heeft.

Eerste zaak

Tweakers-gebruikers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de proef. Tweakers selecteert vervolgens zelf wie mag meedoen, op basis van een vragenlijst en expertise.

De eerste zaak waar Tweakers-leden hun hoofd over mogen breken is het zogenoemde 26Ramsey-onderzoek, waarin criminelen facturen van bedrijven onderschepten, aanpasten en zo tonnen buitmaakten. In de zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht.