Verwerkt plastic afval te duur voor hergebruik, recyclers in problemen

Bij recyclingbedrijven hoopt het plastic afval zich op. Duizenden big bags met versnipperd plastic afval staan te wachten om te worden hergebruikt. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zoekt naar afnemers, maar de vraag naar gerecycled plastic daalt. Dat zegt ze in het tv-programma Monitor van KRO-NCRV dat vanavond wordt uitgezonden.

De vraag is afgenomen door de lage olieprijs en de corona-uitbraak. De branchevereniging van plasticrecyclers, NRK Recycling, sprak al in april van een noodsituatie in een brandbrief aan de staatssecretaris. Daarin staat dat het aanbod van plastic afval groot is, maar dat de afzet "een grote uitdaging" is vanwege de afnemende vraag naar het kunststofrecyclaat, de plasticsnippers.

De vraag naar kunststof is door de corona-uitbraak afgenomen in onder meer de sierteelt, de autobranche, de consumentensector en de bouw, zien de recyclingbedrijven. Voor die tijd was al een afname te zien door de lage olieprijzen. "Plastic wordt gemaakt van olie, dus als de olieprijs laag is, ligt de prijs van nieuw plastic ook laag."

Partijen bij elkaar brengen

Volgens de kunststofindustrie wordt nog geen 10 procent van de plastic producten in Nederland van gerecycled plastic gemaakt, blijkt uit navraag van Monitor bij grote fabrikanten. Die noemen de lage prijs van nieuw plastic als oorzaak, maar ook zien ze nadelen aan het verwerken van de plastic snippers, zoals geur, kleur en kwaliteit.

De recyclers pleiten voor een minimumeis voor het hergebruik van het afvalplastic. Staatssecretaris Van Veldhoven zegt dat het gewoon schoon plastic is dat je overal in kunt gebruiken en dat dat ook moet gebeuren. Ze is voorstander van een minimumeis, maar zegt dat dat in Europees verband moet worden geregeld en dat kost tijd.

Voor de korte termijn wil ze proberen de recyclers en de fabrikanten bij elkaar te brengen, zodat de duizenden big bags die nu zijn opgeslagen in magazijnen en op parkeerplaatsen een bestemming krijgen.