70-plussers willen niet wachten en gaan nu al op vakantie naar Friesland

Heel langzaam komt de reisbranche de komende weken uit een gedwongen winterslaap, maar een groep van veertien 70-plussers wilde daar niet op wachten. Zij zijn dit weekend al vertrokken naar Friesland voor een weekje vakantie in een hotel in Eernewoude.

De reislustige senioren dienen zich in deze coronatijd wel aan heel veel regels van het RIVM te houden. "We staren ons niet blind op alles wat niet kan. Wij benadrukken juist wat er wél kan", zegt Harco van Uden, directeur van reisorganisatie ITG Companies.

Volgens Van Uden is de reis voor de ouderen 'corona-proof'. Zo is de groep met kleine busjes naar Friesland gebracht en wordt van de deelnemers dagelijks de temperatuur gemeten. Ook wordt er constant anderhalve meter afstand gehouden, is bij excursies het dragen van mondkapjes verplicht en moeten de handen regelmatig worden gewassen.

Zelfs als de senioren gaan eten, zijn er extra maatregelen. "Bij het ontbijt, de lunch en het avondeten wordt de groep gesplitst. Onder normale omstandigheden zouden we samen eten, nu doen we dat in kleiner verband", zegt Van Uden.

Kritische vragen

Toen de reisorganisatie op sociale media de plannen bekendmaakte om zo'n beetje als eerste in de reisbranche weer een groepsreis te organiseren, werden er kritische vragen gesteld. Het kabinetsbeleid is er immers op gericht om in deze coronatijd vooral ouderen te beschermen.

Van Uden snapt de kritiek. "Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Wij als organisatie hebben vorige week al geslapen in het hotel om te kijken of alles in orde is qua routes bijvoorbeeld. We houden ons aan alle RIVM-richtlijnen en de deelnemers willen dolgraag. De gemiddelde leeftijd is 80 à 85 jaar. Veel van hen hebben geen behoefte aan een voucher of zo. Je weet toch niet hoe het volgend jaar met die mensen gaat?"

Kwetsbaar

Eén van de deelnemers is meneer Douma uit Soest. De 87-jarige vakantieganger geeft toe dat er best twijfels waren: "Ik had gemengde gevoelens, ook mijn vrouw", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Aan de ene kant ben ik dankbaar en blij dat we na maanden binnen zitten weer een uitje hebben naar Friesland. Maar ja, nu komen we opeens toch weer in een museum, een rondvaartboot, in een hotel met tientallen gasten. Dan voel ik me toch wel erg kwetsbaar."

'Geen moment aan uitstel gedacht'

Nel Steerenberg uit Amsterdam lijkt minder last te hebben van angst: "Ik woon in De Pijp in Amsterdam, in een appartementje van 30 vierkante meter zonder balkon. Ik ben dolblij dat ik weer naar buiten kan. En ik ben hier in dit hotel vaker geweest, dus ik weet hoe het hier gaat. Ik heb er wel vertrouwen in."

Steerenberg voelde helemaal niks voor een tegoedbon of uitstel van de groepsreis tot na de zomer. "Hoor eens, ik ben 75 jaar. Geen moment heb ik aan uitstel gedacht. Hoe ik er volgend jaar aan toe ben, weet je toch niet. Ik moet de kans pakken nu het nog kan."

Senior Vakantie Plan organiseert jaarlijks voor zo'n 2000 ouderen vakanties. Deze week gaan er nog twee groepen op pad.