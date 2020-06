Medici blij met opstarten bevolkingsonderzoek

Medisch specialisten zijn blij dat het bevolkingsonderzoek naar kanker weer gefaseerd is opgestart. Door corona waren de bevolkingsonderzoeken stil komen te liggen. De vrees is dat bij veel mensen de ziekte te laat wordt herkend en dat er daardoor onnodig doden vallen.

Een aantal weken geleden is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker weer begonnen. Komende week worden de eerste uitnodigingen voor het onderzoek naar borstkanker weer verstuurd.

Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, dat gespecialiseerd is in borstkanker, denkt dat de maandenlange onderbreking grote gevolgen heeft. "De screening is er niet voor niks", zegt directeur Marjolein de Jong van het ziekenhuis. "Die is er om zieke vrouwen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken en je moet er alles aan doen om het doorgang te laten vinden. Anders heeft het echt consequenties voor het aantal sterfgevallen op termijn."

Zorgen om langere achterstand

Het ziekenhuis vraagt de overheid de onderzoeken niet opnieuw te staken, mochten er weer meer coronabesmettingen komen. "Als je het opnieuw zou stoppen, ga je een nog grotere achterstand krijgen."

Het RIVM verwacht niet dat het zover komt. Nynke van der Veen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM zegt wel dat het aantal uitnodigingen wordt aangepast naar gelang de capaciteit in de ziekenhuizen. "De kans dat we weer massaal gaan stoppen lijkt me klein."

Het instituut roept mensen op om mee te blijven doen aan de bevolkingsonderzoeken en niet weg te blijven uit angst voor het coronavirus.