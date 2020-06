Beeldje gestolen van kindergraf in Haaksbergen

Op een begraafplaats in Haaksbergen is vorige week een beeldje gestolen dat op een kindergraf stond. De politie doet een dringende oproep aan de dader om het terug te geven.

De moeder van het overleden kind ontdekte vorige week dat het beeldje niet meer op het graf stond. "De ontsteltenis bij de moeder was enorm", schrijft de politie op Facebook. "Uiteraard hoeven we niet uit te leggen dat dit beeldje een enorme emotionele waarde heeft voor de nabestaanden."

Er is aangifte gedaan, maar het gaat de politie er vooral om dat het beeldje terugkomt. "Zet het desnoods voor de deur van het politiebureau, maar doe in dit geval wat juist is."

De politie vraag mensen die informatie hebben over de diefstal zich te melden, schrijft RTV Oost.