Lek in RIVM-coronasite: gegevens van gebruikers makkelijk in te zien

Verantwoording

Voor dit verhaal onderzochten we de impact van het RIVM-datalek. Daartoe hebben we data van andere Infectieradar-gebruikers ingezien. Dat was nodig om de impact van het lek te begrijpen: we moesten weten of het cijfermatig verhogen van het unieke nummer genoeg was om gegevens van andere gebruikers te zien te krijgen. Als de nummers willekeurig en onmogelijk te raden zouden zijn, zou er namelijk geen probleem zijn geweest.

Bovendien wilden we graag weten of het mogelijk was om die informatie geautomatiseerd op te vragen. Daartoe hebben we in circa twee minuten 128 verzoeken naar de RIVM-server gedaan. Daarop kwamen 45 ingevulde formulieren terug, waarbij het in één geval om onze eigen persoonsgegevens ging. Daarna hebben we onze test beëindigd, omdat voldoende duidelijk was dat het geautomatiseerd opvragen inderdaad mogelijk was.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen om aan te tonen dat er sprake was van een datalek. Ze worden zo snel mogelijk vernietigd.