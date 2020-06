Twee nieuwe bijensoorten voor Nederland ontdekt

In korte tijd zijn in Nederland twee nieuwe bijensoorten aangetroffen. Eind april werd de eerste tweecellige zandbij gevonden in de Herbertusbossen bij Heeze in Zuidoost-Brabant. Enkele weken later werden in Zuid-Limburg enkele exemplaren gesignaleerd van de zwartbuikbehangersbij.

Beide soorten komen voor in de ons omringende landen, maar hebben elk een ander verspreidingsgebied. De zwartbuikbehangersbij kwam al voor in Duitsland en Frankrijk, maar werd daar tot voor kort vrijwel uitsluitend boven de vijfhonderd meter hoogte aangetroffen.

De tweecellige zandbij leeft vooral in Noord-Afrika en in Zuid-, en Midden-Europa. Hij komt ook in Zuid-Duitsland voor. Kort na de Nederlandse waarneming vond men deze soort ook voor het eerst in België.