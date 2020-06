Washington maakt zich op voor grootste demonstratie tegen dood George Floyd

In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden vandaag tienduizenden deelnemers verwacht bij een demonstratie tegen racisme en racistisch politiegeweld. Het stadsbestuur zou met de komst van 100.000 tot 200.000 demonstranten rekening houden.

De politie wil geen getal noemen. Politiechef Peter Newsham wilde alleen kwijt dat het er minder zullen zijn dan de 1 miljoen die in januari 2017 demonstreerden tegen de toen net beëdigde president Trump.

In Washington zijn de demonstraties tegen de dood van George Floyd over het algemeen vreedzaam verlopen. Gisteren en eergisteren zijn geen aanhoudingen verricht en inwoners hoeven 's avonds en 's nachts niet meer binnen te blijven.

Minneapolis

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorige week in Minneapolis, nadat een witte agent bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek had gedrukt.

De protesten tegen zijn dood eindigden de dagen daarna in deze stad in geweld en brandstichting. De afgelopen dagen bleef het protest vreedzaam.

Gisteren besloot het stadsbestuur van Minneapolis dat de politie voorlopig geen wurggrepen en nekklemmen mag toepassen om arrestanten in bedwang te houden.

Denver en Seattle

In Denver mag de politie tijdelijk geen traangas, flitsgranaten en rubberkogels inzetten om demonstraties uiteen te slaan. Demonstranten hebben een klacht ingediend, omdat de politie daar buitenproportioneel veel gebruik van zou hebben gemaakt.

In Seattle is de inzet van traangas verboden. Burgerorganisaties hadden daarop aangedrongen, omdat het coronavirus zich via traangas gemakkelijker zou kunnen verspreiden.

OM Manhattan weigert demonstranten aan te klagen

De openbaar aanklager van het New Yorkse stadsdeel Manhattan weigert demonstranten aan te klagen voor "lichte vergrijpen".

In een statement meldt hij dat mensen die zijn gearresteerd voor het verbreken van de avondklok en wanordelijk gedrag niet zullen worden vervolgd. "Het vervolgen van deze kleine vergrijpen zou de band tussen onze gemeenschap en de wetshandhaving ondermijnen."

Michael Jordan doneert 100 miljoen in strijd tegen discriminatie

In de strijd tegen discriminatie doneert basketballegende Michael Jordan in de komende tien jaar 10 miljoen dollar per jaar aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid en racisme. De basketballer kreeg in het verleden kritiek omdat hij zich niet mengde in raciale en politieke kwesties.

De basketballer reageerde eerder deze week al op de dood van George Floyd. "Ik ben diep bedroefd en boos", zei hij toen. "Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging."