Israël sluit 90 scholen weer uit angst voor nieuwe corona-uitbraak

De optie om alle scholen te sluiten ligt nog op tafel, zegt Salmon: "De komende dagen zijn cruciaal." Voorlopig gaan alleen scholen dicht waar een leerling of personeelslid positief is getest op corona. Tot nu toe gebeurde dat bij 92 onderwijsinstellingen.

Een gymnasium in Jeruzalem werd het zwaarst getroffen. Daar raakten ruim 150 leerlingen en leraren besmet met het virus.

Leraar: ik kan ze begrijpen

Op een basisschool iets verderop in de stad werkt Marion Golany als lerares Engels. Op haar school zijn nog geen besmettingen vastgesteld, en dus gaan de lessen voorlopig gewoon door. "Maar toch houden veel ouders hun kinderen thuis", zegt Golany. "Eergisteren waren er maar drie kinderen in de les, in een klas van zeventien. En ik kan ze ergens wel begrijpen."

In maart besloot Israël het openbare leven grotendeels plat te leggen om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook de scholen gingen dicht. Toen het aantal nieuwe gevallen terugliep, besloot de regering de scholen vorige maand stapsgewijs te openen. Niet alle jaargangen tegelijk, en maximaal vijftien leerlingen per klas. Halverwege mei werden die beperkingen losgelaten en mochten alle leerlingen weer naar school.

Maximaal halve klassen

Maar die beslissing was voorbarig, zegt hoogleraar epidemiologie en oud-topambtenaar Gabi Barbash nu: "We hadden moeten vasthouden aan halve klassen van maximaal vijftien leerlingen. Kinderen steken niet alleen elkaar aan, maar ook hun familieleden thuis. Daardoor zien we het aantal actieve infecties nu weer groeien."

De volle klassen maken een groot verschil, zegt ook lerares Golany: "Alles lijkt dan weer normaal, en het is moeilijk afstand houden. Je kunt niet meer voorkomen dat ze elkaar omhelzen en op elkaar springen. Het zijn nu eenmaal kinderen op een lagere school."

De leerkracht hoopt dat haar school gespaard blijft en dat ze het jaar met de leerlingen kan afmaken: "Uiteindelijk is school toch veel leuker dan les via de computer."

Sinds het begin van de uitbraak telt Israël in totaal meer dan 17.000 bevestigde covid-19-besmettingen. Zeker 290 patiënten kwamen door het virus om het leven.