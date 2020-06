Coronaramp dreigt achter dikke muren van Turkse gevangenissen

Gergerlioglu stelde in het parlement meermaals vragen over de omstandigheden in de gevangenissen. "We krijgen zeer beperkt informatie van het ministerie van Justitie over wat er aan de hand is. Ik krijg de indruk dat ze de werkelijke situatie willen verbergen".

Het coronavirus is waarschijnlijk via besmette gevangenenbewakers binnengekomen. Gevangenen mogen al sinds het begin van de pandemie geen bezoek ontvangen.

In april werden zo'n 90.000 gevangenen vervroegd vrijgelaten op basis van een snel doorgevoerde amnestiewet. Met name gevangenen in risicogroepen mochten naar huis. Maar diegenen die bijvoorbeeld vastzitten vanwege aan terrorisme gerelateerde zaken werden van amnestie uitgesloten. Dit zijn ook wat critici politieke gevangenen noemen. Journalisten, advocaten, activisten en politici.

In de afgelopen jaren pakte Turkije in rap tempo politieke tegenstanders op. Vooral na de mislukte coup in 2016 verdwenen veel mensen achter de tralies, omdat ze "propaganda maakten voor terreurorganisaties" als de verboden Koerdische PKK en de Gülenbeweging. Sommigen zitten nog in voorarrest.

Honderdduizenden gevangenen

Sindsdien is de gevangenispopulatie flink gegroeid. In totaal zitten in Turkije 300.000 mensen vast, naar schatting 50.000 van hen op verdenking van terrorisme.

"De terrorisme-aanklacht is een uitstekend middel voor de Turkse staat om critici de mond te snoeren", aldus Ceren Uysal van de organisatie Lawyers for Lawyers, die opkomt voor gevangen advocaten. "We hebben journalist-terroristen, academicus-terroristen, advocaat-terroristen. Wie tegen het beleid van de staat is, loopt risico te worden veroordeeld voor terrorisme."

Net als andere Turkse en internationale mensenrechtenorganisaties roept Uysal op ook die politieke gevangenen amnestie te geven en vrij te laten. "Deze mensen horen in de eerste plaats niet in de gevangenis thuis. Nu lopen ze extra risico met de uitbraak van het coronavirus. We vragen hun onmiddellijke vrijlating."

Woedend

De zoon van de bezorgde vader Ekrem heeft levenslang gekregen. Hij is veroordeeld voor deelname aan de mislukte staatsgreep van 2016.

Ekrem zegt dat zijn zoon niets wist van de coup en dat hij gewoon orders opvolgde. Families van deze studenten strijden al jaren voor hun onschuld. Dat de amnestie niet voor hem gold, maakt Ekrem woedend. "Ze hebben criminelen en maffia-mensen vrijgelaten. En mijn zoon, van wie geen schuld is bewezen, moet blijven zitten."