Regenachtige Black Lives Matter-demonstraties in drie steden

Tegen de regionale omroep RTV Utrecht vertelde de organisator over zijn eigen ervaringen met racisme. "Dan heb ik het over een huis of een baan die ik niet krijg. Dat terwijl ik op tig banen solliciteer waar ik de papieren voor heb. Als je uit mijn gemeenschap komt, weet je dat dit al langere tijd een probleem is." Als actueel voorbeeld noemt hij de berichtgeving over het etnisch profileren bij de Belastingdienst. "Geloof ons als we zeggen dat dit een probleem is."

Nijmegen

In Nijmegen werd in het Goffertpark gedemonstreerd. Betogers konden op linten staan die op gepaste afstand van elkaar op de grond lagen.

Burgemeester Bruls zei van tevoren dat er maximaal 750 demonstranten welkom waren, maar dat werden er meer. Volgens de gemeente waren het er 850, de organisatie van de betoging schatte het aantal op 2500 mensen. Op een luchtfoto van de politie zijn meer dan 1000 mensen te tellen. Er is niet ingegrepen.

De politie hield de omvang van de demonstratie in de gaten met drones: