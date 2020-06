Geen intocht van Sinterklaas meer op Curaçao, maar wat dan?

Curaçao krijgt dit jaar geen intocht van Sinterklaas. De 'Stichting voor Kinderen' in Willemstad heeft dat bekendgemaakt. Die organisatie haalt traditiegetrouw een week na de intocht in Nederland Sinterklaas naar het eiland, maar daar komt nu voorgoed een einde aan. "We moeten iets anders gaan doen."

"Kritiek op het feest is er al jaren", zegt Solange Trinidad van de stichting. "Maar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten rond de dood van George Floyd hebben ons besluit versneld." Vanwege de beperkende maatregelen rond het coronavirus en de slechte financiële toestand van veel bedrijven die als sponsor bijdragen, was er al twijfel of de intocht zou kunnen doorgaan. "Maar de discussie rond het racistische karakter van het feest heeft de doorslag gegeven."

'Koloniaal feest'

Sinds eind jaren 60 is er al protest tegen het 'koloniale feest' op Curaçao, maar niet voortdurend. Sinds 2011, toen sympathisanten van activist Quincy Gario van zich lieten horen bij de intocht in Willemstad, is de druk door tegenstanders van Zwarte Piet opgevoerd. Gario is een van de mensen die in Nederland de discussie aanzwengelden.

Vorig jaar werd het protest nieuw leven ingeblazen door de in Nederland opgerichte actiegroep Kick Out Zwarte Piet. De demonstranten eisten toen niet alleen de afschaffing van Zwarte Piet, maar ook van Sinterklaas. Het concept is kolonialistisch met een blanke baas en zijn zwarte slaaf, werd toen gezegd.

"Ik voel dat zelf niet zo", zegt Trinidad. "Maar ik begrijp de kritiek wel. Vaders zeggen tegen mij dat ze het hele jaar door hard werken om een cadeautje te kopen voor hun kinderen en dan krijgt die witte man alle credits. Ik heb een dochter in Atlanta die mij uitlegt hoe Blackface daar wordt ervaren, dus ik begrijp het wel."

Geen gekleurde pieten

Een groot probleem voor de stichting van Trinidad zijn afhakende sponsoren van de intocht. "Al mijn financierders worden geïntimideerd. Er worden zelfs brieven geschreven naar de hoofdkantoren van Amerikaanse vestigingen op het eiland om af te zijn van Zwarte Piet. Sponsors komen op die manier in een negatief daglicht, die willen dat niet."

Gekleurde pieten zijn geen oplossing. "Niemand van mijn Curaçaose pieten wil een kleur, iedereen wil zwart. Ik moest vorig jaar zelfs lootjes trekken omdat niemand vrijwillig in een andere kleur dan zwart geschminkt wilde worden."

Hoe nu verder?

De organisatie Curaçao tegen Racisme is blij met het besluit van de stichting. "Al had ik liever een duidelijke uitspraak gezien tegen racisme", zegt woordvoerder Tyrone Brunken. "Vergeet niet dat het eenieder vrijstaat om het stokje over te nemen en alsnog een intocht kan organiseren. Dan helpt het om je duidelijk uit te spreken tegen het koloniale en racistische karakter van het feest."

Brunken zou het mooi vinden om met de stichting van Trinidad om de tafel te zitten om na te denken over hoe nu verder. "Wat dat betreft heeft Suriname een goed voorbeeld gegeven, door in 1975 al in plaats van Sinterklaas een Kinderdag te organiseren op 5 december."

Of het zover komt, staat volgens Trinidad te bezien. "Vorig jaar kwam Brunken protesteren, zonder een gesprek met de stichting aan te gaan. Wij gaan nu eerst zelf aan de slag, misschien mag hij aan het eind aanschuiven."