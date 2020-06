Ruim kwart beroepsbevolking krijgt noodsteun

Het wordt steeds duidelijker hoeveel mensen in Nederland in de eerste drie maanden van de coronacrisis financieel deels overeind worden gehouden door de overheid. Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen inmiddels ruim 2,5 miljoen werkenden geld via steunmaatregelen, oftewel meer dan een kwart van de beroepsbevolking.

Vandaag is de laatste dag dat bedrijven een beroep kunnen doen op de eerste steunronde via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Via die regeling neemt de overheid een deel van de betaling van salarissen over.

Tweederde minder omzet

Tot nu toe hebben zo'n 144.000 bedrijven een NOW-aanvraag ingediend. Grofweg 123.000 daarvan zijn goedgekeurd, bij 8500 ondernemingen is de aanvraag afgekeurd. Dat is voornamelijk omdat zij niet precies konden doorgeven hoeveel ze aan loon voor hun personeel kwijt waren voor de crisis, bijvoorbeeld omdat ze toen nog geen loonkosten hadden. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Bij de bedrijven waarvan de NOW-aanvraag is goedgekeurd, werken zo'n 2,1 miljoen mensen. De ondernemingen gaven gemiddeld aan dat ze ruim 68 procent minder omzet draaien deze maanden. Om ervoor te zorgen dat zij toch het salaris van hun personeel kunnen doorbetalen, heeft de overheid ze bij elkaar al 4,5 miljard euro aan voorschot betaald. Dat bedrag kan en zal nog oplopen: in totaal is er voor de eerste drie maanden van de crisis voor 8,7 miljard euro aan subsidie aangevraagd.

Ondernemers die verwachten minstens 80 procent van hun reguliere omzet te draaien, kunnen geen steun krijgen via de NOW. Deze bedrijven komen dus niet in de cijfers voor.

Geld naar zelfstandigen

Ook zelfstandigen kunnen steun krijgen van de overheid, via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Hoeveel mensen dat gedaan hebben, is nog niet precies duidelijk. In tegenstelling tot de NOW verlopen de aanvragen niet landelijk via één loket, maar via de gemeenten, waardoor de exacte cijfers pas later komen. Het ministerie schat dat er inmiddels 374.000 zelfstandige ondernemers een aanvraag hebben ingediend voor een tegemoetkoming of een lening.