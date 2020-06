Boa's krijgen straks wapenstok als lokaal gezag dat wil

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) moeten een korte wapenstok kunnen krijgen, als de 'lokale driehoek' van burgemeester, politie en justitie dat nodig vindt voor hun veiligheid. Minister Grapperhaus wil dat er op korte termijn proeven worden gedaan met boa's met geweldsmiddelen.

Het is de bedoeling dat de minister van Justitie en Veiligheid achteraf gaat toetsen of het terecht was om de boa's een wapenstok te geven. Nu doet hij dat nog vooraf, en alleen bij wijze van uitzondering geeft hij toestemming. Straks zal de minister in principe het oordeel van het lokaal gezag volgen om boa's voor langere of kortere tijd uit te rusten met een wapenstok.

IJmuiden

De boa's vragen al een poosje om extra verdedigingsmiddelen. Ze krijgen steeds vaker te maken met agressie, en vinden dat ze nog meer risico lopen nu ze ook de coronamaatregelen moeten handhaven. Onlangs liep het uit de hand in IJmuiden, toen een groep jongeren een aantal boa's te lijf ging. Een van de handhavers moest naar het ziekenhuis met letsel aan het hoofd.

De nieuwe regeling geldt voorlopig alleen voor de korte wapenstok. De boa's hadden ook om pepperspray gevraagd, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Tot nu toe stond minister Grapperhaus afwijzend tegenover het toestaan van geweldsmiddelen. "Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", vond hij. De vakbonden zijn blij met zijn voorstel. Ze noemen het ruimhartig.