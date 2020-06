Cao-akkoord voor universiteiten: 3 procent loon erbij

Personeel op de Nederlandse universiteiten krijgt een loonsverhoging van 3 procent. Die gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni. De vakbonden zijn akkoord gegaan met het cao-voorstel.

Medewerkers die fulltime in dienst zijn krijgen verder eenmalig 750 euro en parttimers een deel van dit bedrag. Ook krijgt een deel van de medewerkers met een tijdelijk contract een verlenging voor bepaalde tijd en is afgesproken dat er op alle universiteiten een ombudsman komt.

De cao voor de ruim 55.000 medewerkers loopt tot het einde van het jaar. De onderhandelaars stellen dat het juist in deze tijden van crisis belangrijk is om een cao te realiseren. Zo heeft het academisch onderwijs zich door het coronavirus in rap tempo verplaatst van colleges en werkgroepen op de campus naar digitaal onderwijs op afstand.

Eind vorige maand werd ook een cao-akkoord bereikt voor personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): daar is sprake van een loonsverhoging van 3,35 procent. Voor het hoger beroepsonderwijs is er een principe-akkoord.