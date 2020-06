EU-onderhandelaar Barnier over brexit-gesprekken: 'Het kan niet eeuwig doorgaan'

"Er is geen enkele vorm van vooruitgang geboekt bij de brexit-onderhandelingen." EU-onderhandelaar Michel Barnier zei na afloop van de vierde onderhandelingsronde met de Britten dat er nog steeds veel blokkades zijn.

Ook de Britse onderhandelaar David Frost erkende dat ze niet veel opschieten, maar hij gebruikte er andere woorden voor: "Er is weinig vooruitgang, maar de toon is positief."

Maar Barnier sloeg dus een andere toon aan. "Zo kan het niet eeuwig doorgaan", verzuchtte de Fransman, die namens de 27 EU-landen een handelsovereenkomst moet afsluiten met de Britten.

31 december

Het Verenigd Koninkrijk wil op 31 december definitief alle banden met de EU verbreken en hoopt voor die tijd een overeenkomst te hebben waarin wordt geregeld hoe de handel moet gaan verlopen. Uitstel, zodat er meer tijd is om het vertrek ordentelijk te regelen, is wat de Britten betreft niet aan de orde.

Barnier denkt dat het beter zou zijn om minstens twee jaar te nemen voor een handelsovereenkomst. Hij toonde zich vanmiddag teleurgesteld over de houding van de Britten. "Er is geen enkele wil aanwezig om afspraken te maken over de verdeling van de visrechten in de Noordzee."

Barnier beschuldigt de Britten ervan zich niet aan de afspraken te houden. "We hebben met Boris Johnson afspraken gemaakt in wat de 'politieke verklaring' is gaan heten. Die is in alle EU-talen gepubliceerd inclusief het Engels, dus hij weet wat we hebben afgesproken en dan geeft het geen pas om daar steeds van terug te komen."

Verder onderhandelen

Nu verlenging van de onderhandelingen van de baan is, is er volgens Barnier nog maar één mogelijkheid. "Verder onderhandelen en kijken wat er nog wel mogelijk is." Frost is het met hem eens, alleen heeft hij meer vertrouwen in een goede afloop. "We willen een goede uitkomst", liet hij weten vanuit Londen.

De onderhandelaars moeten hoe dan ook voor eind oktober klaar zijn, omdat zowel het Britse als het Europees Parlement de tekst nog moet goedkeuren.